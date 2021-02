Liverpool contrata a grande joia do Derby County de Rooney

O Liverpool assumiu os serviços de uma das grandes promessas do futebol britânico. Trata-se de Kaide Gordon, um jogador do Derby County. O próprio jogador publicou em suas redes sociais.

Gordon é o jogador mais jovem a estrear com a camisa do Derby County. Wayne Rooney já avisou que seria praticamente impossível mantê-lo diante do interesse dos grandes clubes.

Embora o valor econômico da informação não tenha sido anunciado, o 'Daily Mail' garantiu que o Liverpool pagou um milhão de libras, 1,13 milhões de euros, e outros 3 milhões em complementos -3,41 milhões de euros.

O jovem jogador estava entusiasmado com o que será sua nova etapa como jogador. “É hora de um novo capítulo. Mal posso esperar para começar”, escreveu ele em suas redes sociais.

"Gostaria de agradecer a todos em Derby County pelos últimos dez anos. Desde que assinei pelo clube, tenho usado esta camisa com orgulho e não estaria onde estou se não fosse pelo apoio e orientação de todos", acrescentou Kaide Gordon.