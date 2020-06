Liverpool critica torcida por comemoração "inaceitável"

Após o Liverpool acabar com a seca de 30 anos sem o título inglês, grande parte da torcida saiu às ruas para celebrar a conquista. No entanto, em época de pandemia, houve aglomerações que causaram reação do clube.

"Milhares de pessoas juntaram-se no Pier Head na sexta-feira e algumas optaram por ignorar as recomendações de distanciamento e colocar em risco a segurança pública. A nossa cidade está ainda numa crise sanitária e este comportamento é totalmente inaceitável", manifestou-se o clube em comunicado.

"O risco de um segundo pico de Covid-19 ainda existe e temos de trabalhar juntos, de modo a assegurar que não seja desfeito o que foi alcançado durante o confinamento", acrescentou a nota.

O clube afirma que será realizado um "desfile de vitória" quando houver condições des segurança suficientes. "Até lá, a segurança da nossa cidade e das nossas pessoas continua sendo a prioridade número um", concluiu o Liverpool.