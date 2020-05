Liverpool, mais perto de Bukayo Saka

Enquanto o Arsenal tenta renovar com Saka até 2026, vários são os clubes que ainda estão tentando contratá-lo, sabendo do potencial do jogador de apenas 18 anos.

Duas das equipes que mais pressionam pela contratação do jovem lateral esquerdo são o Manchester United e o Liverpool, que vêem no inglês a peça perfeita para um futuro não muito distante.

O jornal 'Sun' garante que nas últimas horas os 'reds' se aproximaram para tirar o jogador do Arsenal e afirma que o jovem não tem acordo para sua renovação com o clube.

Com o time principal, Saka disputou 29 partidas oficiais nesta temporada, marcou três gols em deu nove assistências.