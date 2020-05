Liverpool devolverá o dinheiro dos ingressos

O Liverpool tomou a mesma medida e é tão lógico e justo quanto muitos clubes da Europa e do mundo que terão que jogar a portas fechadas: devolver o dinheiro pelos ingressos.

O jornal 'Mundo Deportivo' indicou que o clube inglês decidiu reembolsar o dinheiro pelos quatro jogos que ainda serão disputados no estádio Anfield, além do derby em Goodison Park.

Além disso, o retorno desses ingressos comprados também entrará no dinheiro da partida beneficente entre as lendas de Liverpool e Barcelona, ​​que seria disputada no mês de março.

Os valores serão pagos nos próximos 14 dias e o clube entrará em contato com o fã que eles precisam.