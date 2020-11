Liverpool domina o Leicester e cola na liderança

O Leicester chegou ao Anfield podendo assumir a liderança da Premier League, mas encarou um Liverpool que entrou em campo disposto a lutar para empatar em pontos com o Tottenham no primeiro lugar.

A equipe da casa foi quem iniciou pressionando. Em 15 minutos, Keita, Mané, Diogo Jota e Jones já haviam finalizado contra Schmeichel em chances claras de gol.

A pressão funcionou com um gol contra aos 20 minutos, quando a equipe visitante ainda não havia ameaçado Alisson. Em cobrança de escanteio, Evans subiu para desviar e cabeceou para trás.

Barnes e Justin tiveram as tardias primeiras finalizações do Leicester, mas sem levar perigo ao goleiro brasileiro. Pouco antes do intervalo, o Liverpool ampliou a vantagem.

O segundo gol foi marcado por Diogo Jota aos 40 minutos, quando o atacante português recebeu cruzamento vindo de Robertson e desviou de cabeça para dentro.

Na etapa final, a partida ficou mais equilibrada. Do lado do Liverpool, Mané, Diogo Jota e Firmino ficaram perto de ampliar. No outro campo, Vardy e Barnes ameaçaram Alisson sem sucesso.

Quase aos 80 minutos, o atacante brasileiro protagonizou o lance mais perigoso do segundo tempo até então. Ele recebeu na entrada da área, passou pela marcação, ficou na cara do gol, mandou a bola na trave e ainda pegou o rebote sem querer, mas a zaga salvou em cima da linha. Na sobra, Mané bateu exigindo defesa de Schmeichel.

Não precisava de mais um gol para que os anfitriões garantissem os três pontos. Bastava continuar administrando o placar conquistado no primeiro tempo para colar na liderança, mas Firmino queria o dele.

Já aos 86 minutos, o camisa 9 recebeu cruzamento em cobrança de escanteio, subiu mais alto que a marcação e cabeceou para dentro, marcando seu segundo gol nesta edição da Premier League.

Com o resultado, a equipe de Klopp chega a 20 pontos e empata com o Tottenham, que lidera com vantagem no saldo de gols. Já o time treinado por Brendan Rodgers é o quarto colocado com 18 pontos.

O Liverpool volta a atuar pela Premier League no sábado que vem, quando visita o Brighton. Na segunda-feira seguinte, o Leicester recebe o Fulham.