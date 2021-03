Liverpool duvida do 'sim' de Wijnaldum ao Barça

Momentos tensos no Liverpool com a informação do 'Sunday Times' do último domingo. O meio de comunicação inglês tinha dado como certa a ida de Giorginio Wijnaldum para o Barcelona, que se tornará agente livre em junho deste ano.

Mas, como aponta o 'Liverpool Echo', os 'reds' duvidam que o jogador holandês já tenha tomado a decisão, uma vez que ninguém em Anfield sabe nada desta notícia.

Wijnaldum não é obrigado a comunicar as suas intenções no final da temporada, uma vez que o seu contrato termina só em tal momento e o jogador está livre - desde Janeiro - para negociar com qualquer outra equipe.

Apesar disso, esta é a quinta temporada do jogador de 20 anos no clube e ele tem sido uma das peças indispensáveis ​​da equipe, por isso os 'reds' não acreditam no possível "sim" do meia a seu compatriota Ronald Koeman até ouvirem de sua própria boca.