Liverpool e Manchester United empatam em duelo pela liderança

O Liverpool entrou no gramado do Anfield podendo igualar a pontuação do Manchester United, que chegou à 19ª rodada liderando a Premier League e viu os anfitriões tendo amplo domínio no primeiro tempo.

A equipe de Jürgen Klopp iniciou a partida pressionando com diversos cruzamentos e finalizações, que iam para fora ou eram bloqueadas pela marcação.

Enquanto se defendia, o Manchester United enfrentava grande dificuldade para criar jogadas e ficou sem conseguir finalizar até os 33 minutos, quando Bruno Fernandes cobrou falta perigosa para fora.

Até então, o Liverpool já somava sete finalizações, mas foi logo após a tentativa do português que o time local conseguiu acertar o alvo pela primeira vez, com Firmino exigindo defesa de De Gea após jogada de Salah pela esquerda.

Os últimos minutos da primeira etapa não tiveram grandes oportunidades de abrir o placar e as equipes voltaram dos vestiários para um segundo tempo mais parelho, mas que seguiu sem eficiência e criatividade suficientes dos atacantes diante dos sistemas defensivos.

Cabe ressaltar a ótima atuação de Fabinho, que desarmou seus adversários de forma cirúrgica em chances reais de gol. No entanto, o protagonismo dos últimos 45 minutos foi dos goleiros.

Nas vezes em que foram exigidos, De Gea e Alisson salvaram. Vale destacar as tentativas de Thiago, Pogba e Bruno Fernandes para defesas difíceis do espanhol e do brasileiro.

Com o resultado, o Manchester United chega a 37 pontos e segue na liderança da Premier League. O Liverpool acumula 34 pontos e é o terceiro - podendo ser ultrapassado pelo Manchester City ainda neste domingo.

O empate deixa a disputa pelo título inglês ainda mais apertada, com apenas cinco pontos de diferença entre o líder e o sexto colocado na tabela.