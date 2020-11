Liverpool espera contar com Thiago após jogos das seleções

Thiago Alcântara é um dos reforços do time de Klopp, mas ainda não conseguiu deslanchar nesta temporada. A falta de sorte é o grande motivo que o leva a ser desfalque repetidamente.

Logo após superar a Covid-19, o jogador sofreu lesão na partida contra o Everton, quando recebeu um chute de Richarlison e teve que sair de campo antes do apito final. O incômodo no joelho o tirou de fora de seis jogos, contra Sheffield United, West Ham e Manchester City na Premier; e Ajax, Midtjylland e Atalanta, pela Champions League.

Enquanto as competições de clubes param em função das partidas das seleções, o atleta aproveita para intensificar sua recuperação e já tem um prazo otimista para voltar a campo. O clube publicou em suas redes sociais imagens do meia treinando com seus colegas.

Segundo informação do jornal 'Mirror', a expectativa do Liverpool é que Thiago esteja de volta no primeiro jogo após as datas Fifa, quando os 'reds' enfrentam o Leicester, no dia 21 de novembro.