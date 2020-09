Liverpool estreia com vitória apertada e hat-trick de Salah

O Liverpool chegou à temporada 2020-21 com o favoritismo por ser o atual campeão nacional e recebeu o Leeds United, que voltou à elite do futebol inglês após 16 anos.

O duelo também se destacou pelo encontro de treinadores consagrados. De um lado, Jürgen Klopp manteve a base que conquistou o título inglês na temporada anterior e o mundial em 2019. Do outro, um Marcelo Bielsa que surpreendeu ao não escalar o atacante Rodrigo Moreno, grande reforço do time para a temporada.

Firmino já exigiu uma defesa difícil de Meslier no primeiro minuto. Três minutos depois, a bola entrou graças a Salah, que seria o grande nome da noite. O atacante egípcio finalizou acertando o braço do zagueiro Koch e converteu a cobrança de pênalti para abrir o placar.

A resposta veio imediatamente com Hélder Costa. O português quase empatou ao aproveitar uma sobra de bola na área, dar uma finta para derrubar Alisson e mandar para dentro, mas o assistente levantou a bandeira ao flagrar impedimento.

A reação surtiu efeito ainda aos 11 minutos, com um golaço de Harrison em jogada pela esquerda. O atacante recebeu longo lançamento, deixou Alexander-Arnold e Gomez para trás e bateu forte no canto direito do goleiro brasileiro.

Com o jogo lá e cá, as redes voltaram a balançar aos 19 minutos. Van Dijk subiu mais alto que todos após cobrança de escanteio e usou a cabeça botar a bola para dentro. O holandês, no entanto, contribuiria para o Leeds logo em seguida.

O zagueiro artilheiro falhou ao tentar afastar um lançamento e, dentro da área, entregou um presente para Bamford, que surgiu pelas costas de Van Dijk, aproveitou o erro e mandou para dentro.

O ritmo alucinante fez o quinto gol sair aos 32 minutos, quando a bola sobrou para Salah dentro da área após a zaga do Leeds afastar mal. Com muito espaço, o egípcio dominou com o pé direito e soltou uma bomba com o esquerdo acertando o ângulo.

O segundo tempo começou agitado com os dois times voltando inspirados dos vestiários. Van Dijk e Mané tentaram ampliar a vantagem, mas faltava precisão nas insistentes finalizações do Liverpool e quem voltou a marcar foi o Leeds.

Aos 66 minutos, com muito espaço no meio da área, Klich recebeu passe de Hélder Costa, dominou e bateu cruzado para superar Alisson.

Van Dijk ainda teria um gol anulado por falta de ataque e Firmino perderia duas chances nos minutos finais, mas a pressão dos anfitriões só funcionou aos 88 minutos, quando Fabinho foi derrubado por Rodrigo dentro da área e Salah converteu mais uma cobrança de pênalti, chegando ao hat-trick.

O Liverpool volta a campo pela Premier League no próximo domingo, quando visita o Chelsea. Um dia antes, o Leeds recebe o Fulham.