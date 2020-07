Liverpool faz a festa (literalmente) , mas guarda emoção para a última rodada

O Liverpool deu uma aliviada que, no segundo tempo, poderia ter custado caro. Mas como não há festa sem um pouco de susto, os 'reds' se divertiram, sofreram e acabaram comemorando a temporada da Premier League em grande estilo.

Não foi uma partida típica entre dois grandes da Inglaterra. O ritmo parecia até lento. O jogo estava equilibrado no começo, embora os de Klopp estivessem mais com a bola, as melhores chances foram do Chelsea

O Chelsea recebeu pouco antes de entrar em campo as boas notícias do tropeço do Manchester United. Os "red devils" não passaram do 1 a 1 contra o West Ham e deixaram a classificação para a da Liga dos Campeões a apenas um ponto de distância dos de Frank Lampard.

Mas as ilusões continentais dos 'blues', pelo menos antes da última rodada, foram dissipadas por Keita e Alexander-Arnold com dois golaços. O primeiro, aos 23 ', veio após um chutaço do jogador 'red' que balançou a trave antes de ultrapassar a linha. Aos 37 ', Alexander-Arnold acertou uma falta para dar tranquilidade a sua equipe.

Os últimos minutos do primeiro tempo anteciparam o que continuaria no segundo. Wijnaldum e Giroud, aos 43 'e 45', colocaram o 3-1 no placar antes do intervalo. Uma bola caçada na área e um gol de "matador" precederam o apito final.

Pulisic e o outro Chelsea

O quartO foi a gota que encheu a paciência de Lampard. O treinador 'blue' tirou os seus três atacantes (Giroud, Willian e Mount) e deu entrada a Hudson-Odoi, Abraham e Pulisic. E a entrada do norte-americado aos 59' foi tudo o que a equipe precisava.

Pulisic fez uma linda jogada e deixou Abraham livre para fazer o 4-2 (61 '), teve uma clara oportunidade aos 63', tentou surpreender Alisson aos 68 'e o venceu aos 73', com um chute perto do ângulo para colocar o 4-3 no placar.

Veio o susto que poderia ter arruinado a festa do campeãoo. Mas já aos 84 minutos, Oxlade-Chamberlain deu números finais a esse jogaço marcando o quinto gol do Liverpool e liberando a festa.

Com o resultado, o Chelsea precisa, pelo menos, empatar com o Wolves na última rodada para selar seu passe para a Liga dos Campeões. Agora é o quarto com 63 pontos, os mesmos que o United (terceiro), que enfrentará o Leicester, quinto com 62.