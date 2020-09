Liverpool, fazendo o Arsenal ter pesadelo com Anfield há cinco anos

O atual campeão da Premier League coloca à prova uma equipe cujo treinador conseguiu revitalizar o espírito de alguns jogadores que estavam morrendo em estádios de futebol ingleses. Ou, em outras palavras, o Liverpool de Jürgen Klopp recebe a visita do Arsenal de Mikel Arteta.

O duelo da terceira rodada do campeonato inglês é disputado por duas equipes que somam duas vitórias nas duas rodadas disputadas até agora e que têm em Anfield a oportunidade de começar a olhar no espelho retrovisor um dos grandes candidatos ao título.

Se a história recente desempenhou um papel transcendental no decorrer do confronto, poderíamos começar a falar, abertamente, do triunfo da equipe comandada por Klopp. E é que os precedentes dos duelos entre 'reds' e 'gunners' na cidade de Merseyside ainda causam pesadelos aos torcedores do Emirates Stadium.

Como mostram os números do ProFootballDB, o Arsenal tem quatro derrotas consecutivas em Anfield na Premier League: 3-1, em 2019-20; 5-1, em 2018-19; 4-0, em 2017-18; e 3-1, em 2016-17. Um equilíbrio que não convida de forma alguma ao otimismo na equipe de Londres.

Voltando mais uma temporada no tempo, parece que os resultados na casa do Liverpool estão melhorando: na temporada 2015-16, o duelo terminou em 3-3. Mas a verdade é que os 'Gunners' somam 18 gols sofridos nas suas últimas cinco visitas e, além disso, em quatro ocasiões perderam no placar no intervalo.