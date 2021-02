Liverpool foca em brasileiro do Leeds

Aos 24 anos, Raphinha Dias vive um grande momento em sua carreira. O brasileiro, que soma seis gols e seis assistências em 24 jogos, é mais do que um fixo nos XI de Marcelo Bielsa.

Suas boas atuações permitiram que ele estivesse no radar do Liverpool. Conforme relatado pelo 'Football Insider', os 'reds' se estabeleceram como um pretendete para o atacante no próximo verão.

Porém, o Leeds não vai facilitar as coisas para a equipe comandada por Jürgen Klopp. A citada fonte lembra que o preço inicial do jogador é de 40 milhões de euros.

Será preciso ver se o Liverpool se movimenta em breve para tentar fechar seu contrato o mais rápido possível, já que algum outro clube pode entrar na luta pelo jogador.