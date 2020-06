Liverpool já sabe onde jogará o restante da temporada

O Liverpool recebeu o aval para jogar os demais jogos em que jogaria como local em Anfield, em vez de um campo neutro.

O grupo consultivo da prefeitura de Liverpool vem monitorando as condições sob as quais isso pode ocorrer, com medo de que os torcedores possam se reunir nas proximidades do estádio durante os jogos, com ênfase especial no Everton-Liverpool na próxima semana.

Nesta quarta-feira, o órgão anunciou que a partida pode ser disputada no Goodison Park e que o Everton e o Liverpool podem jogar o resto das partidas em seus respectivos estádios.

Esse encontro entre Liverpool e Everton pode ser o primeiro em que os de Jürgen Klopp têm a possibilidade de conquistar a Premier. Para isso, o Manchester City precisará perder para o Arsenal e o Everton precisa perder.