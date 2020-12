Liverpool 'obriga' o Barça a encontrar uma saída para Coutinho

Philippe Coutinho pode fazer as malas no mercado de inverno. De acordo com as últimas informações, Carlos Tusquets, presidente da Gestão do Barcelona, busca um novo destino para o brasileiro.

O portal 'Sport' garante que se o Barça quer se livrar de Coutinho é por uma questão econômica. O meio afirma que, no contrato que o Barça assinou na sua época com o Liverpool para a transferência do atacante, estava estipulado que o clube do Barça teria que pagar 20 milhões de euros a mais aos 'reds' se o brasileiro chegasse a 100 jogos.

A essa altura da temporada, Coutinho já disputou 90 partidas oficiais. Ele está a apenas um passo dos 100 que fariam com que o Barça tivesse de enfrentar um pagamento extra por seus serviços.

Por isso, a Gestão tem pressa com Coutinho. Eles esperam encontrar um lugar para o Brasileiro o mais rápido possível.

Até agora neste ano, Koeman utilizou Coutinho em 12 jogos. Em dez deles foi o titular. Assim sendo, Tusquets terá que se apressar para evitar aquele pagamento de 20 milhões porque, com o calendário apertado, esses dez jogos podem chegar até o final de Janeiro se o treinador o fizer jogar em todos os compromissos.