Liverpool, PSG e mais: simulação aponta quem seriam os campeões na Europa

Muitos têm sido os desafios do futebol em meio à pandemia do novo coronavírus, tanto no lado financeiro quanto na forma de pensar o que fazer com os certames que estavam em curso.

As equipes líderes de seus respectivos torneios seriam consideradas campeãs? A temporada terminaria sem um campeão? Algumas das muitas perguntas feitas no esporte que, dizem, é a coisa mais importante dentre as menos importantes.

Foi no meio deste cenário que a BBC, da Inglaterra, solicitou uma simulação chegando na probabilidade dos títulos para cada time.

Veja, abaixo, quais seriam os campeões das consideradas cinco principais ligas nacionais da Europa.

Inglaterra

O Liverpool, que na tabela atual tem 25 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, Manchester City (que poderia somar um máximo de 30 pontos), é o único apontado como campeão 100%.

Além disso, a simulação ainda colocou o time treinado por Jurgen Klopp com a soma total de 102 pontos, um recorde histórico na primeira divisão inglesa.

Espanha

Em La Liga, o Barcelona, líder com dois pontos de vantagem em relação ao Real Madrid, levantaria o título espanhol pela terceira temporada seguinte. As chances dos catalães seriam de 74.2%.

Itália

No país que mais sofre com óbitos causados pela Covid-19, a Juventus terminaria campeã pela nona temporada seguida. A Velha Senhora tem apenas um ponto de vantagem para a Lazio, mas a simulação lhe deu 83.9% de chances de ficar mais uma vez com o Scudetto.

Alemanha

A Bundesliga alemã também manteria o seu campeão. O Bayern de Munique ficou com 84.7% de chances de manter a chamada Salva de Prata pelo oitavo ano consecutivo.

França

Apenas um detalhe separaria o PSG de mais um título de Ligue 1. Com 12 pontos de vantagem sobre o vice-líder Olympique de Marseille, os parisienses teriam 99.9% de chances de serem campeões nacionais.

Uma pesquisa, uma curiosidade. Mas ainda são muitas as perguntas a serem feitas sobre como o futebol vai lidar com a pandemia. Certeza, apenas uma: há coisas mais importantes a serem resolvidas.