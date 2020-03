Liverpool ameaçado na Champions: Atlético não será como o Barça

Definitivamente o Liverpool não está em seus melhores dias. Após o título da Champions de 2019 e um início de temporada arrebatador, a equipe de Klopp parece ter sentido a sequência de jogos. O time que não perdia, perdeu três das últimas quatro partidas - uma derrota na Premier League, uma na FA Cup e outra na própria Champions -, além de não ter marcado nenhum gol nas derrotas em questão.

Porém, para seguir vivo na luta pelo bicampeonato europeu, os 'Reds' terão que se recuperar bem rápido, pois do outro lado está o Atlético de Madrid, de Diego Simeone. O primeiro confronto entre as duas equipes, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, terminou em 1x0 para os espanhóis, com gol de Saúl. No início esse resultado parecia normal e apenas um desvio de percurso, mas, na verdade, esse foi apenas o início da má sequência do Liverpool.

Como consolo, a torcida dos 'Reds' lembra da semifinal da Champions do ano passado, contra o Barcelona. O primeiro jogo teve show de Messi e 3x0 para os catalães, mas a virada em Anfield foi espetacular, 4x0 ao melhor estilo Klopp.

Porém, a situação agora é bem diferente. Além do péssimo momento vivido pela equipe, o adversário da vez tem como ponto forte o jogo defensivo. Há nove temporadas no comando do Atlético de Madrid, Simeone ganhou reconhecimento mundial por ser um especialista em montar defesas. Nesta edição da competição, a equipe sofreu apenas três gols em sete partidas.

A equipe também conta com o zagueiro Felipe vivendo o melhor momento de sua carreira e Oblak, em ótima fase no gol. Além disso, todos os jogadores da equipe tem responsabilidades defensivas. Ainda mais com a vantagem obtida, certamente o Atlético montará um verdadeiro bloqueio em sua área com o objetivo de não ser vazado.

Assim, para se classificar, o Liverpool terá de ganhar por 2 gols de diferença, contando que nas últimas quatro partidas sofreu pelo menos um gol em todas elas, mas balançou as redes em apenas uma. Como agravante, a equipe de Simeone que está no caminho dos 'Reds'. Para John Barnes, ex-jogador do clube inglês, passar pelos espanhóis será mais difícil do que foi passar pelo Barcelona, no ano passado.

“Eu acho que é diferente jogar contra o Atlético e contra o Barcelona. O Barça pode ser melhor que o Atlético, mas não defensivamente. Se eles tiverem que defender a liderança no placar e ficar só com 20% de posse de bola, é o que vão fazer. Acho que será mais difícil contra o Atlético”, disse ao 'Sky Sports'.

O grande confronto acontecerá na próxima quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), em Anfield. O Liverpool pode procurar tirar lições das derrotas para se recuperar e seguir na briga pelo bi da Champions. Mas se isso será o suficiente para passar pelo Atlético de Simeone, só o jogo irá dizer.