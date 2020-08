Liverpool segue de olho em Talles Magno, promessa do Vasco

Talles Magno completou 18 anos em junho e já é um grande destaque no Brasil que soa entre os times europeus. O atleta do Vasco da Gama teria o Liverpool como o maior interessado.

Segundo informações de 'Yahoo Esportes', o atacante foi motivo de contatos recentes do campeão inglês, que buscou informações para avaliar um possível investimento na promessa brasileira. Seu contrato vai até o meio de 2021.

Publicação de 'AS', afirma que o entorno de Talles Magno nega que haja uma aproximação. O jornal espanhol cita que seria possível contratá-lo mesmo com uma oferta abaixo da cláusula de rescisão, que é de 48 milhões de euros. Com a necessidade de fazer caixa, estima-se que o Vasco aceitaria cerca de 20 milhões de euros.

O jogador de 1.85 de altura atua pela esquerda de ataque e foi titular em oito dos nove jogos em que entrou em campo nesta temporada com o time carioca. Além disso, tem passagens frequentes pelas categorias de base da Seleção Brasileira.

O desempenho destacado também já havia despertado o interesse de outros clubes, como Sevilla, Barcelona e Juventus. Em janeiro, o nome de Talles começou a ser especulado no Barcelona, mas os rumores esfriaram.