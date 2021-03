Liverpool fora da próxima Champions? Klopp vê o lado positivo

Se levarmos em conta as últimas duas temporadas do Liverpool, marcadas por títulos de Champions e Premier League, dentre os objetivos principais do clube, a atual campanha 2020-21 tem sido uma grande decepção. Ainda que sofrendo em larga escala com um grande número de jogadores lesionados, especialmente na zaga e especialmente o holandês Virgil van Dijk, os Reds acumularam decepções e até mesmo estipularam um recorde negativo de maior número de derrotas dentro de sua casa – o mítico e icônico Anfield Road.

Na Premier League, o Campeonato Inglês, os atuais campeões até começaram bem. No entanto, caíram vertiginosamente de desempenho e hoje nem sonham mais com o título. Pior: ocupando a sexta posição, o time comandado por Jurgen Klopp, que somou 46 pontos até aqui, está fora da zona de classificação para as competições europeias. Vê o West Ham com dois pontos de vantagem à sua frente, na quinta colocação que dá acesso à Europa League, e a cinco atrás de um Chelsea, em quarto, que não sabe o que é perder desde a chegada do técnico Thomas Tuchel e está embalado no objetivo de garantir-se na próxima Champions.

Em entrevista ao jornal Bild, da Alemanha, Jurgen Klopp praticamente jogou a toalha na possibilidade de conseguir, através do Campeonato Inglês, uma vaga para a próxima edição da Champions League.

“Eu gosto de ser otimista, mas na liga (inglesa) está quase impossível conseguir a classificação para os lugares da Champions League”, afirmou o treinador, cuja equipe está nas quartas de final da competição europeia e, em caso de título na Champions, garantiria através da taça a tão ambicionada classificação para a edição 2021-22.

“Não é sempre que você ganha a Champions League, especialmente em um ano com tantos problemas de lesões como nós estamos tendo. No pior dos cenários, será o nosso próximo ano: sem Champions League, talvez a Europa League sendo que nem isso é garantido”.

Os maiores temores do Liverpool caso não consiga uma vaga para a próxima Champions League estão no aspecto econômico, com uma grande queda de arrecadação. Ainda assim, Klopp não teme ser demitido por esta razão.

“Seria uma enorme perda financeira”, reconheceu. “Estou ciente de que, em quase todos os clubes de futebol do mundo, eu seria questionado em uma situação como a que nos encontramos agora. É completamente normal, afinal de contas são negócios. Eu aceitaria isso imediatamente, mas aqui no Liverpool é diferente. Os nossos donos, os diretores esportivos, e até os jogadores... ninguém duvida de ninguém aqui. Nós aceitamos a situação e vamos lutar da nossa forma”.

E mesmo nesta situação decepcionante, Klopp prefere ver o lado positivo. Se o Liverpool não conseguir vaga paras as competições europeias, o que fazer? Treinar. E esperar que, com tempo a mais de treino, o time consiga mostrar, na Premier League, a força que não apareceu nesta atual campanha.

“Nós seremos os primeiros a brigar, da nossa maneira, como o clube enorme e vitorioso que somos. Se nós não jogarmos de maneira internacional, teremos mais tempo para relaxar. E isso seria ruim para os outros times porque treinar faz bem para nós. Se tivermos mais tempo, poderemos tirar vantagens disso. Tentaríamos transformar uma situação ruim em algo bom”.