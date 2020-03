Liverpool tem a pior sequência fora de casa com Klopp

Mesmo com uma campanha sensacional, o Liverpool vive um momento ruim. Desde de 2015 no comando do time inglês, Jurgen Klopp ainda não tinha vivido uma sequência tão ruim fora de casa quanto a de agora.

Dos três últimos jogos que disputou longe de Anfield, saiu derrotado em todos - contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, Watford pela Premier League e Chelsea pela FA Cup.

A derrota para o Atlético deixa os ingleses em desvantagem para a partida de volta das oitavas de final. Já as outras duas tem um peso maior, significam o fim de dois sonhos. Ao ser superado pelo Watford, o Liverpool perdeu a chance de se igualar ao Arsenal de 2003/2004 e vencer a Premier League de forma invicta.

O 2x0 contra o Chelsea fez os Reds se despedirem da FA Cup e deu fim à possibilidade da conquista da Tríplice Coroa. Com o sonho do Bicampeonato da Liga dos Campeões ainda vivo, o Liverpool poderia repetir o feito do Manchester United de 1999 e conquistar, em uma mesma temporada, os três títulos de peso: Champions, Premier League e FA Cup.

Mesmo com 22 pontos de vantagem em relação ao vice-líder do Inglês, o Liverpool não pode se acomodar, ainda mais visando o ritmo de jogo para reverter o placar sofrido na Liga dos Campeões.