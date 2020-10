Liverpool vai esperar Van Dijk "como uma boa esposa enquanto o marido está preso"

Van Dijk teve lesão confirmada no joelho direito após sofrer dura entrada de Pickford no empate diante do Everton, pela Premier League. Desfalcado de seu melhor zagueiro por um bom tempo, Jurgen Klopp afirmou que o Liverpool irá esperar o retorno do holandês "como uma boa esposa enquanto o marido está preso".

Van Dijk é indiscutivelmente um dos jogadores mais importantes dos Reds desde que foi contratado, em 2018, por 75 milhões milhões de libras. Ao lado de Alisson, o zagueiro praticamente encerrou todos os problemas defensivos que vinham prejudicando o Liverpool de Klopp nas últimas temporadas. Assim, o clube conseguiu levar a Liga dos Campeões e acabar com o longo jejum sem títulos da Premier League.

Contudo, neste sábado (17), em clássico contra o Everton valendo a ponta da tabela na liga inglesa, o holandês de 29 anos sofreu uma forte entrada do goleiro Pickford nos minutos iniciais da partida. E o lance, que já havia sido parado por impedimento, custará boa parte da temporada para um dos melhores zagueiros do mundo.

O Liverpool confirmou que o zagueiro holandês teve uma lesão no ligamento cruzado anterior de seu joelho direito e precisará passar por cirurgia. Os Reds não anunciaram o tempo total que o defensor será desfalque, mas em outros casos de lesões deste tipo, o tempo de recuperação costuma ser de até oito meses.

Klopp afirmou que Van Dijk está se sentindo "bem" após o incidente, e que receberá toda a ajuda necessária para se recuperar da melhor maneira possível.

“É sempre a mesma coisa, jogadores preferem ficar sozinhos em momentos como esse para lidar com a situação. Eu mesmo me machuquei, tive exatamente a mesma lesão, se estiver certo. Não é em um momento como esse que você vira um falador”, contou Klopp em coletiva nesta segunda-feira (19).

“Estamos em contato. Estamos lá para ele e ele sabe disso. Vamos esperar como uma boa esposa espera quando o marido está na prisão. Enquanto isso, faremos tudo para tornar a recuperação a mais fácil possível para ele”, completou.

A lesão aconteceu poucos dias antes da estreia do Liverpool na Liga dos Campeões, diante do Ajax. E apesar da ansiedade para ter um dos melhores zagueiros do mundo de volta, Klopp preferiu não fazer nenhuma previsão concreta para seu retorno.

“Ele ficará fora por um tempo, isso está claro. Para ser honesto, não queremos definir nenhum prazo, porque cada jogador é diferente e esses prazos variam muito. Virgil é Virgil e não queremos definir nada, mas ele ficará fora por um bom tempo. Essa é a situação”, explicou o treinador.

“Estamos na direção certa, mas como sempre isso é um desafio. Então veja o que você ganha e, em seguida, tire o melhor proveito da situação. É o que fazemos agora”, concluiu.

E enquanto Van Dijk inicia sua recuperação, o Liverpool se prepara para estrear com o pé direito na Champions League, nesta quarta-feira (21), às 16h (de Brasília). Com ou sem o holandês, os Reds seguem em busca de sua terceira final na competição em quatro anos.