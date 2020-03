Liverpool vigia de perto o 'novo Mané'

A busca por jovens talentos é uma tarefa que os grandes clubes europeus realizam constantemente, e o Liverpool é um deles. A equipe de Anfield já tem vários jogadores no radar, mas há uma jóia belga que o clube deseja.

O jogador em questão é Jeremy Doku, atualmente no Anderlecht. Segundo o 'Daily Star', o time de Merseyside enviou vários olheiros para vigiarem os passos do jogador belga.

Até o momento na temporada, o atacante de 17 anos jogou 23 jogos, 16 deles como titular, marcou quatro gols e deu três assistências. Mas não são os números que mais impressionam os escritórios dos 'reds'.

Seu potencial e seu perfil de atacante avançado, rápido e com capacidade goleadora se encaixam perfeitamente no plano futuro da equipe inglesa. Vários meios de comunicação locais apontam que ele pode ser o substituto perfeito de Sadio Mané no futuro, já que ambos tem um estilo de jogo semelhantes.

Vale lembrar que times como o Chelsea, Manchester City, Ajax, Arsenal e PSV são outros interessados em contratá-lo. Uma situação que levará a quem quiser assumir seus serviços, desembolsar uma boa quantia em dinheiro por isso.