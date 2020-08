Liverpool volta a se interessar por Sarr

Há várias campanhas, o senegalês Ismaïla Sarr é um dos alas mais interessantes que jogam na Europa. Está em um bom nível há vários anos, embora ainda não tenha brlihado como se espera.

Algo semelhante ao que aconteceu com Sadio Mané antes de sua chegada ao Liverpool e que agora os 'reds' gostariam de repetir com o ex-Rennes.

Sarr foi ao Watford no verão passado e jogou 30 jogos na temporada passada, com seis gols e quatro assistências em sua conta.

Não foi tão ruim, embora se esperasse mais de um jogador que havia feito 13 gols e nove passes para gols na temporada anterior na França.

Segundo o 'Liverpool Echo', o africano, que já soava há algum tempo para chegar ao Liverpool, é uma das prioridades da equipa. Curiosamente, ele foi o carrasco do Liverpool em sua primeira derrota na Premier da temporada.