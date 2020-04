Liverpool x Atlético, pela Champions, também pode ter ajudado na disseminação do Covid-19

A Prefeitura da cidade de Liverpool anunciou que vai investigar a partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, entre os Reds e o Atlético de Madrid em Anfield por qualquer impacto que possa ter causado na crise do coronavírus Covid-19 na Inglaterra.

"A Prefeitura de Liverpool, ao lado de parceiros da Universidade de Liverpool e da Universidade John Moores, concordou em explorar qualquer impacto do Covid-19 como resultado da partida do Atlético de Madrid em Anfield, em 11 de março", dizia o comunicado.

O jogo, com cerca de 52 mil torcedores, sendo 3 mil espanhóis, foi o último grande evento esportivo sediado no país antes da paralisação por conta da pandemia. Houveram muitos pedidos para que a partida fosse suspensa, com Madrid já parcialmente isolada, mas a Uefa decidiu pela realização do confronto.

O anúncio da investigação veio um dia após o prefeito da cidade inglesa, Steve Rotheram, ter pedido um inquérito alegando que a partida não deveria ter acontecido.

"Se as pessoas contraíram coronavírus como resultado direto de um evento esportivo que acreditamos que não deveria ter acontecido, bem isso é escandaloso", disse Rotheram à BBC Sport. "Isso coloca não só aquelas pessoas em perigo, mas os funcionários da linha de frente do NHS [sistema de saúde pública inglês] e outros de suas próprias famílias que possam ter contratado".

O Prefeito lembrou, também, de outra partida que foi considerada como uma das responsáveis pela disseminação do vírus na Europa. "O impacto dos jogos da Liga dos Campeões sobre a pandemia do coronavírus na Europa já foi demonstrado pela vitória de fevereiro da Atalanta sobre o Valencia, jogo que agora se chama 'Partita Zero' (Jogo Zero), e uma 'bomba biológica'", concluiu.

Entendendo o futebol como uma aglomeração de pessoas, o imunologista Francesco Le Foche disse ao Corriere dello Sport: "A aglomeração de milhares de pessoas, centímetros umas das outras, envolvendo-se em manifestações de euforia como abraços, gritos, tudo isso poderia ter favorecido a reciprocidade viral".

O comunicada da Prefeitura de Liverpool diz estar avaliando a investigação e não prevê um cronograma ou uma data limite para conclusão, uma vez que o foco atual é lidar com a pandemia.