Llorente coloca o nome do seu cachorro... de 'Anfield'!

Jan Oblak cimentou o sucesso rojiblanco com suas defesas, e Marcos Llorente, juntamente com Álvaro Morata, fez dele uma vitória histórica. Uma noite que o meio-campista não esquecerá com facilidade, porque se lembrará toda vez que chamar seu cachorro.

Era algo que não se sabia. Talvez seus seguidores mais leais nas mídias sociais soubessem que ele tinha um cachorro, mas não que ele se chama 'Anfield', como o estádio do Liverpool.

O próprio Marcos Llorente revelou, com uma imagem na qual ele mostrava uma visão diferente do confinamento. Nele você pode ver seu cachorro, encostado na grade da porta que leva ao pátio, olhando para fora, deitado à luz do sol.

Uma cena que acompanhava uma frase que causava grande hilaridade na torcida vermelha e branca (e um pouco de raiva na 'red'): "Anfield, vendo a vida passar".

Marcos Llorente nomeou seu cachorro como o estádio do Liverpool, onde há menos de um mês o Atlético selou sua passagem para as quartas de final da Liga dos Campeões com um doblete do jogador.