"Llorente está muito feliz no Atlético, ele não pensa em sair"

Marcos Llorente conquistou um lugar no coração do torcedor 'colchonero'. Depois de Anfield, a paralisação chegou, mas no retorno, o ex-jogador do Real Madrid continuou a atuar em um nível espetacular. Os rumores sobre sua partida começaram a aparecer, mas seu agente negou tudo.

Em conversa com a 'Radio Marca', Julio Llorente, tio de Marcos e ao mesmo tempo seu representante, analisou a situação de seu sobrinho. "Estamos todos um pouco surpresos que Cholo tenha tirado da cartola uma nova posição tão avançada para Marcos", ele começou dizendo.

"Ele está bem formado para jogar nessa posição e entende a localização que precisa ter em campo. Se tudo der certo, Cholo continuará colocando-o lá", acrescentou.

Ele revelou um pequeno segredo que poucos sabem sobre sua atuação no ataque. "Muitas pessoas não sabem disso, até que Fernando Morientes colocou Marcos Llorente no meio-campo do Juvenil B, Marcos jogou como ala ou atacante na categoria de base do Real", revelou Julio Llorente.

E ele acabou tranquilizando os torcedores sobre seu futuro. "Nunca desligo o telefone como representante. Tenho que ouvir, mas Marcos está muito feliz no Atleti e ele já me transmitiu isso. Não estou pensando em nada porque Marcos não está pensando em sair", disse ele, para terminar.