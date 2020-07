Llorente muda os planos do Atlético no mercado

No Wanda Metropolitano só se fala de uma coisa: Marcos Llorente. O espanhol vai vivendo uma grande fase no ataque do Atlético, que comemora sempre que ele toca na bola.

Simeone encontrou um novo papel para ele no seu esquema. O argentino está muito satisfeito: "Niguém lhe deu nada de presente", disse recentemente o comandante.

Os 'colchoneros' acreditam que acertaram na sua contratação e de acordo com o diário 'AS', a diretoria até esqueceu de procurar um novo atacante no mercado. Ou pelo menos, mudou de prioridade.

A ideia do Atlético de Madrid, de acordo com a citada fonte, seria contar com Llorente no ataque. Resta saber qual será o futuro de Diego Costa. De qualquer forma, os 'rojiblancos' respiram: o '9' que tanto buscam está em casa.