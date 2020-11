Llorente, o coringa do Cholo

O Atlético de Madrid mostrou diante do Red Bull Salzburg que não está para brincadeiras nessa temporada. O conjunto liderado pelo Cholo Simeone deixou a derrota para o Bayern de Munique para trás e voltou a vencer na Champions.

João Félix, logicamente, foi o protagonista da partida contra os austríacos, mas existe outro personagem que também merece destaque: Marcos Llorente.

O ex-Real Madrid voltou a marcar, mas dessa vez atuando no meio de campo. Cabe recordar que espanhol despontou em 2020 quando o treinador o escalou no ataque, atuando pelo lado do campo.

Nessa posição marcou contra o Valência e salvou a equipe em Anfield. Um dado que mostra a versatilidade do jogador que Simeone tem em suas mãos. Um verdadeiro coringa.