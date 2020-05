Llorente se despede de Aduriz: "Vou sentir sua falta"

Fernando Llorente, ex-companheiro de time do atacante no Athletic Bilbao, também "sentirá falta" de Aritz Aduriz, que na quarta-feira anunciou sua aposentadoria imediata devido a problemas no quadril que não pode superar e que se despediu como jogador de futebol ativo com um ato no estádio San Mamés.

"Grande Aduriz, vamos sentir sua falta. Foi um prazer dividir vestiário com você e ter tido grandes momentos dentro e fora do campo. Desejo-lhe o melhor, meu amigo", diz Llorente ao também atacante internacional nas redes sociais.

Ambos os jogadores coincidiram no Athletic em dois períodos. A primeira, desde meados da temporada 2005-06, após o primeiro retorno de Aduriz ao mercado de inverno naquele ano e no verão de 2008, quando o homem de San Sebastián foi transferido para o Mallorca.

O segundo foi no ano profissional de 2012-13, após o segundo retorno de Aduriz e quando Llorente já aguardava um contrato que não queria renovar para expirar e finalmente assinar pela Juventus de Turim.

Llorente, que veio a Lezama quando criança, e Aduriz, que o fez desde tenra idade, já entraram na história como dois dos melhores atacantes do clube basco.

Enquanto Aduriz retornou ao Athletic o mais rápido possível após duas saídas indesejadas, a primeira após ser desfalcado e ter que encontrar um lugar na Segunda B e a segunda por transferência; Llorente procurou outros horizontes quando seu primeiro grande contrato como 'león' terminou.