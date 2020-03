Lodi foi desfalque de última hora

Renan Lodi, lateral do Atlético de Madrid, foi desfalque de última hora por precaução médica, devido a alguns incômodos musculares. O jogador ficou de fora da partida contra o Sevilla, neste sábado, contra o Sevilla.

Simeone treinou na quinta e na sexta-feira com o brasileiro no time titular, mas pouco antes da partida o lateral foi baixa.

"Pela manhã conversei com com o médico e achamos melhor que ele não participasse, porque tinha alguns incômodos", disse Simeone.

É bom lembrar que Renan Lodi foi convocado por Tite para as partidas do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo contra Bolívia e Peru no final deste mês.