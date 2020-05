Lodi voltou a treinar: "Me sinto bem, estou feliz"

O brasileiro Renan Lodi, jogador do Atlético de Madrid, já se colocou sob as ordens de Diego Simeone na cidade esportiva de Majadahonda, na região de Madri, onde começou o treinamento individualizado.

Era o único que restava para retomar o trabalho da equipe e se exercitou na segunda rodada de treino do dia - em cada uma das rodadas, dois grupos de seis jogadores treinam em dois campos diferentes.

Após as atividades, o brasileiro falou sobre sua volta. "Estou muito feliz de fazer meu primeiro treino e de ver meus companheiros. Me sinto bem e estou 100%. Muito feliz de ver todo mundo aqui", declarou Lodi.

"Foi um pouco difícil ficar em casa por dois meses, um tempo muito longo, mas agora estou bem, 100% e voltando aos treinamentos", acrescentou o lateral.

O jogador deu positivo para Covid-19 no teste de 6 de maio, então permaneceu isolado sem poder retomar o treinamento com o restante da equipe até esta sexta-feira, depois de ter dado negativo para esta doença em dois testes consecutivos com 72 horas de intervalo.