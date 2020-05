Lopetegui não vê a hora de treinar em grupo

O técnico do Sevilla, Julen Lopetegui, disse nesta sexta-feira que está "se adaptando às novas regras para que tudo corra da melhor maneira" e desejou ter tempo suficiente para treinar em grupo, porque "quanto mais tempo estiverem juntos", mais normalidade "dará à competição e à mentalidade do jogador".

Após o primeiro dia de trabalho individual, após exames médicos e de acordo com os protocolos estabelecidos pela LaLiga, Lopetegui disse à rádio do Sevilla que, após quase dois meses de confinamento devido à pandemia do coronavírus, eles retornaram à atividade " animados", "mesmo que seja de uma maneira estranha".

Ele explicou que, com a chegada escalonada do elenco e nove jogadores entre dois campos e dois goleiros em outro, esse primeiro contato com a grama "é um avanço sobre o que eles fizeram em casa e são sensações mais semelhantes às de um jogador de futebol, embora ainda estejam longe, porque tudo isso não se recuperará até que um trabalho coletivo possa ser feito".

"Estamos buscando uma adaptação gradual a uma nova realidade. Que essa adaptação seja o mais natural possível" para evitar problemas físicos, enfatizou o treinador basco, que enfatizou que eles são "limitados em tratamentos de fisioterapia, o que é essencial em uma pré-temporada".

Lopetegui indicou que "os jogadores são pessoas e não são estranhos à realidade social", acrescentando que "o futebol é um esporte de contato e sempre existe um risco", embora "saibam que estão bem protegidos".

Ele afirmou que "acima dos medos estão a ambição e o desejo" e que "pouco a pouco tudo isso vai crescer e melhorar", e também se referiu à melhoria na evolução da pandemia de coronavírus na Espanha.

"Em 11 de março, em Madri, havia 190 mortos e nos acostumamos ao fato de haver mais de um '11-M' por dia. Eu não me afastaria do que está acontecendo, mas nessa situação há espaço para esperança. Eles estão melhorando os dados, mas temos que falar com muita tristeza mesmo que haja apenas uma morte. Os riscos estão sendo minimizados em todas as profissões e temos que dar o nosso melhor ", afirmou o técnico do Sevilla.