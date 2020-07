Lovren pode deixar a Inglaterra com destino ao Zenit por 12 milhões

Dejan Lovren poderia estar com as horas contadas no Liverpool. Nos últimos dias o zagueiro foi especulado no Zenit, equipe que teria chegado a oferecer 12 milhões de euros por sua contratação.

A possibilidade do zagueiro de 31 anos colocar um ponto final da sua história em Anfield e jogar na Rússia vai ganhando força. De acordo com o 'The Times' a operação está confirmada.

O veículo inglês dá como certo o acordo entre os clubes, por um valor que gira em torno aos 12 milhões de euros.

Lovren chegou ao Liverpool após defender o Southampton. Pelos 'reds' disputou 185 jogos oficiais, embora tenha perdido protagonismo nessa temporada, quando entrou em campo apenas 15 vezes.