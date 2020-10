Löw convoca a Alemanha para compromisso contra Turquia, Ucrânia e Suíça

A Alemanha foi convocada para o amistoso contra a Turquia e para os dois duelos pela Liga das Nações contra Ucrânia e Suíça.

Além do retorno de jogadores de Bayern de Munique e RB Leipzig, a convocação tem novidades como Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund) e Jonas Hofmann, (Borussia Mönchengladbach).

Leroy Sané, do Bayern, e o goleiro Marc-André ter Stegen, do Barcelona não foram convocados por lesão. Toni Kroos, que se recupera de um problema no glúteo aparece na lista.

A lista completa tem:

Goleiros: Bernd Leno, Manuel Neuer e Kevin Trapp.

Defensores: Emre Can, Mathias Ginter, Robins Gosens, Marcel Halstenberg, Benjamin Heinrichs, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rüdiger, Nico Schulz, Niklas Stark, Niklas Süle e Jonathan Tah.

Meio-campistas: Nadiem Amiri, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Julian Draxler, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich e Toni Kroos.

Atacantes: Florian Neuhaus, Suat Serdar, Lucas Waldschmidt e Timo Werner.