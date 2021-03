Löw revela: Alemanha não queria jogar contra Espanha por medo do COVID-19

A goleada histórica da Seleção da Espanha sobre a Alemanha (6-0) continua a dar o que falar. Desta vez, foi Joachim Löw quem falou sobre o assunto na televisão pública alemã.

“Fomos extremamente disciplinados, extremamente. Cumprimos todos os requisitos e controles”, disse ele em relação à Data FIFA e medidas anti-coronavírus.

Löw também revelou que os seus jogadores não queriam jogar: “Eles não estavam seguros: 'Podemos jogar? Devemos jogar? Queremos jogar?' A resposta foi: 'Sim, podemos jogar'".

“Antes da decolagem, os jogadores me falaram: 'Treinador, esta é uma área de alto risco, não queremos ir. Tenho uma namorada grávida em casa, minha mãe e meu pai pertencem a grupos de risco'. Claro que eu podia entender. Raramente vi jogadores com tanta incerteza. Isso durou até o pontapé inicial em Sevilha", acrescentou ele durante seu papo no 'ARD'.