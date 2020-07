‘Coutinho quer voltar à Premier League, mas não descarta o Barcelona'

A novela envolvendo o nome de Philippe Coutinho é uma das mais longas do futebol europeu. O mais provável é que ele não fique no Bayern de Munique, mas se vai retornar ao Barcelona, à Premier League ou seguir em busca de novos ares, ainda é um mistério. Porém, seu empresário, Kia Joorabchian, afirmou que o brasileiro “adora” o futebol inglês e que gostaria de retornar à terra da rainha.

A Inglaterra foi o lugar onde Coutinho despontou como um dos principais camisas 10 da Europa, apresentado um ótimo futebol com a camisa do Liverpool. Após o enorme sucesso, ele foi contratado para substituir Neymar no Barcelona, pela alta quantia de 183 milhões de dólares, mas não conseguiu repetir as grandes atuações ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez no ataque catalão.

Então, foi emprestado ao Bayern de Munique no início da temporada, em uma tentativa de recuperar o bom futebol. Na Alemanha o brasileiro até teve algumas boas atuações, lembrando um pouco o meia do Liverpool, que encantou a Europa, mas sem chegar perto de ter a mesma regularidade e o mesmo poder de decisão.

Com isso, o clube bávaro não deve exercer a opção de compra pelo jogador, que ainda pertence ao Barcelona. O clube culé, por outro lado, também espera fazer caixa com a venda de jogadores, e Coutinho certamente é um dos nomes para isso.

Com a possibilidade de deixar a Catalunha, o nome do brasileiro foi envolvido em diversos clubes da Premier League, devido ao sucesso que teve no passado.

Mesmo sem descartar uma permanência no Barcelona, Kia Joorabchian afirmou que o jogador gostaria muito de retornar à Inglaterra.

“Não guardamos segredo de que ele quer voltar para a Premier League, se puder”, disse Kia ao talkSPORT. “Ele adora jogar na Premier League e acho que essa é uma de suas prioridades, mas ele também não é contra ficar em Barcelona, é muito aberto”, explicou.

Um dos entraves para a permanência de Coutinho no Bayern é o alto valor estipulado para sua compra, acordado antes da pandemia do novo coronavírus. Agora, com a crise em que muitos clubes se encontram, não será muito fácil ver contratações exorbitantes acontecendo no mercado de transferências.

"Há muito interesse genuíno porque ele é um grande jogador, então sempre há interesse. Mas não vejo muitos negócios dessa natureza - 80 a 100 milhões. Haverá muitos 10 a 30 ou 40 milhões”, destacou o empresário.

A última partida de Coutinho pelo Bayern foi na final da Copa da Alemanha, contra o Bayer Leverkusen. Ainda em contrato com o clube bávaro, ele ainda pode entrar em campo pela Champions League, que retorna no início de agosto.