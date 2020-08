Luan busca regularidade no Corinthians após golaço

Luan chamou a atenção da torcida ao entrar no jogo contra o Fortaleza, na quarta-feira, e marcar um lindo gol para assegurar o empate em 1 a 1 para o Corinthians - confira no vídeo o depoimento do meia após a partida.

Além do tento, porém, o armador reconquistou a confiança da comissão técnica pela atitude demonstrada nos momentos de baixa. O jogador não diminuiu o ritmo nos treinos por ficar na reserva e ganhou moral com a comissão técnica após reação dentro e fora de campo.

O atelta havia ficado no banco contra o Atlético-MG, em Minas, e contra o Coritiba, na Arena, sem ser utilizado pelo técnico Tiago Nunes em ambas as ocasiões.

Agora, ele se afasta um pouco das críticas recebidas após uma sequência de más atuações. Rei da América com a conquista da Libertadores junto ao Grêmio em 2017, Luan chegou com grande expectativa apesar de somar duas más temporadas no time gaúcho.

O golaço marcado contra o Fortaleza faz a torcida do Timão ter uma dose de esperança pela retomada do bom futebol. A próxima chance de tentar uma regularidade positiva será no clássico contra o São Paulo, marcado para as 11h do próximo domingo no Morumbi.