Após vencer por 2 a 1 na ida, o Santos empatou por 1 a 1 contra o Deportivo Lara e garantiu a classificação para a terceira fase da Libertadores 2021, quando disputará uma vaga para a fase de grupos.

Confira no vídeo acima as palavras de Luan Peres e Soteldo na comemoração após do duelo contra o time venezuelano.