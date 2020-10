VÍDEO: Luan Peres fala sobre a perda de invencibilidade do Santos

O duelo do Santos com o Atlético-GO acabou com vitória por 1 a 0 dos visitantes na Vila Belmiro graças a um gol de placa de Chico em linda jogada de Janderson.

O jogo da 16ª rodada do Brasileirão deixa a equipe de Cuca na sexta colocação, com 24 pontos. O Dragão sobe para nono e acumula 21 pontos.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista de Luan Peres, zagueiro falou sobre a perda de invencibilidade do Santos, que não perdia há 12 jogos e agora pensa no confronto de sábado, quando visita o Coritiba. No mesmo dia, o Atlético-GO recebe o Athletico Paranaense.