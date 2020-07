Luan Peres sobre fase no Santos: "melhor momento da minha carreira"

O Campeonato Paulista tem retorno marcado para 22 de julho, momento para Luan Peres tentar manter seu nível. O zagueiro Luan Peres foi titular nos 12 jogos disputados pelo Santos nesta temporada e elogiou o trabalho feito nos nove dias de trabalho sob o comando de Jesualdo Ferreira.

“Muito bom saber que o campeonato já está para voltar. Nos primeiros dias nós aprimoramos a parte física e técnica para recuperar o ritmo. E nos últimos treinos o professor já começou a incrementar a parte tática, esboçando formações dentro de jogo também. Já estamos voltando ao normal e se o Paulistão começasse semana que vem nós já estaríamos prontos”, afirmou o jogador.

O Alvinegro Praiano terá pela frente o Santo André na 11ª rodada do Paulistão, ainda sem data, horário e local definidos. O fato de já haver uma partida no horizonte é um alivio para o zagueiro.

“É muito diferente treinar já sabendo quando tem o próximo jogo. Isso é normal com todos os profissionais em qualquer área, quando sabe que tem uma data para entregar um trabalho, etc. Mesmo que não seja intencional, não ter um prazo definido para jogar muda um pouco a concentração. A gente sempre fala que ‘treino é treino, jogo é jogo’, e nada melhor do que voltar a entrar em campo oficialmente com a camisa do Peixe”, concluiu Luan Peres.