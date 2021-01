Luan Polli lamenta pontos perdidos por erros de arbitragens

O Sport Recife está na bronca com a arbitragem do Brasileirão, principalmente com o VAR. Após a reclamação do presidente do clube, foi a vez do goleiro Luan Polli falar sobre o assunto.

"Infelizmente é um problema que vem se arrastando de alguns jogos. É chato a gente ficar batendo nessa tecla, é um assunto delicado, porque não podemos falar tudo que pensamos, pois podemos tomar alguma punição. Mas algumas coisas precisam ser revistas, porque estão nos prejudicando, tirando pontos importantes e que na sequência do campeonato, principalmente na reta final, vai fazer falta", disse em entrevista coletiva.

