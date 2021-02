Luan Polli projeta duelo decisivo contra o Botafogo

Nessa sexta-feira o Sport vai até o Rio de Janeiro encarar o Botafogo no famoso "duelo dos seis pontos", já que as duas equipes estão na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Botafogo é o lanterna com 24 pontos, enquanto o Sport abre a zona da degola com 35.

Em entrevista coletiva prévia ao duelo, o goleiro da equipe pernambucana, Luan Polli, projetou o confronto.

"É mais uma final que a gente vai jogar, como foi contra o Bahia e contra o Flamengo, e principalmente neste jogo por ser um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Vamos com esse pensamento e focado na vitória porque é o que nos interessa e o que vai afastar a gente da zona de rebaixamento", disse o goleiro.

Confira no vídeo acima o que disse o goleiro Luan Polli!