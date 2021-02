VÍDEO: Luan Polli vibra com 'virada de chave' do Sport no Brasileirão

O Sport viveu muitas dificuldades ao longo do Brasileirão, mas chega à penúltima rodada na 14ª posição, com 42 pontos que dão segurança sobre a permanência na Série A.

Confira no vídeo acima as palavras de Luan Piolli sobre a mudança na trajetória do Leão da Ilha, que volta a campo nesse domingo, quando recebe o Atlético Mineiro. O Sport encerrará sua participação na competição visitando o Athletico Paranaense.