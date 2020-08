Luan reconquista confiança no Corinthians por boa resposta a críticas

O meia Luan chamou a atenção da torcida ao entrar no jogo contra o Fortaleza, na quarta-feira (26), e marcar um lindo gol para assegurar o empate em 1 a 1 para o Corinthians. Além do tento, porém, o armador reconquistou a confiança da comissão técnica pela atitude demonstrada nos momentos de baixa.

Depois de sofrer muitas críticas passada a final do Campeonato Paulista, quando não bateu pênalti na disputa decisiva contra o Palmeiras, o jogador pareceu reagir bem na avaliação interna do clube.



Não diminuiu o ritmo nos treinamentos e foi elogiado até por ter picos de maior intensidade em alguns trabalhos específicos. "Quem está no clube tem os números do quanto eu corro", comentou o jogador após a partida.



Outro ponto que ganhou bastante aprovação no clube foi a comemoração, celebrando o 1 a 1 e mostrando ganas de já recomeçar a partida, sem grande desabafo pelos momentos difíceis.



Luan havia ficado no banco de reservas contra o Atlético-MG, em Minas, e contra o Coritiba, na Arena, sem ser utilizado pelo técnico Tiago Nunes em ambas as ocasiões. Houve temor que o jogador, principal contratação do ano, diminuísse o empenho nos treinamentos, mas a resposta foi bastante positiva.O atleta ainda fez questão de ressaltar que não partiu dele a ideia de não bater pênalti contra o Palmeiras. Segundo explicou ao GloboEsporte, foi Tiago Nunes quem definiu que ele ficaria fora dos cinco batedores iniciais.Um momento decisivo, porém, já está pela frente: o clássico contra o São Paulo no próximo domingo, 30, no Morumbi. Luan ainda não conseguiu dar gols nem assistências em duelos contra os grandes rivais do Corinthians. No primeiro duelo deste tipo no Brasileirão Série A, tenta mudar o cenário apresentado até aqui.