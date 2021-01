Lucas Alario, o homem de um gol a cada 69 minutos

Lucas Alario é destaque do Bayer Leverkusen na campanha que deixa o time na terceira colocação do Campeonato Alemão, a quatro pontos do líder Bayern de Munique.

Vivendo sua quarta temporada na equipe da Bundesliga, ele está no caminho de atingir seus melhores números no clube. Nas 18 partidas disputadas em 2020-21, o atacante soma 12 gols, uma média de uma bola na rede a cada 69 minutos.

Com mais dois gols, o argentino de 28 anos revelado pelo Colón superará as estatísticas de 2018-19, quando marcou 14 gols em 36 jogos disputados, média já superada na atual campanha.

A próxima oportunidade de balançar as redes adversárias será nesta sexta-feira, quando o Bayer Leverkusen visita o Union Berlin pela 16ª rodada da Bundesliga.