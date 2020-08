Lucas Braga mostra a emoção de ser atacante do Vasco. DUGOUT

Atacante que ganhou a oportunidade de viajar para Recife de última hora, entrou no confronto contra o Sport e teve participação no gol dando assistência para Marinho na vitória por 1 a 0. Lucas Braga lembra do seu passado na várzea e diz que se orgulha muito de sua trajetória.