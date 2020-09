A expectativa de Lucas Braga com o Santos na Libertadores

Lucas Braga é um dos jogadores inscritos pelo Santos para a Copa Libertadores de 2020. Nesta terça-feira, o Peixe enfrenta o Olimpia, na Vila Belmiro, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo G.

O atacante de 23 anos foi titular nas últimas três partidas e está disponível para o técnico Cuca. Ele foi registrado pelo clube na competição continental na última semana e usará a camisa 36.

“Enfrentar o Olimpia será muito difícil, a gente sabe que na Libertadores não tem jogo fácil. Acredito que será uma partida muito disputada, mas a preparação está sendo boa e a gente vai com muita força e confiança para esse confronto", disse o jogador.

Lucas Braga já participou de sete jogos com a camisa do Santos após disputar o Campeonato Paulista emprestado para a Inter de Limeira, onde se tornou um dos principais jogadores do elenco.

Confira no vídeo uma entrevista concedida pelo atacante às vésperas do retorno da Libertadores. Para ele, participar da competição é a "realização de um sonho".