Lucas Hernández fecha as portas ao Real Madrid

A imprensa francesa levantou a possibilidade de que Lucas Hernández se transferisse para o Real Madrid. Uma informação que ocoou na Alemanha e que ganharia força devido as poucas oportunidades recebidas por ele no Bayern.

No entanto, os planos do francês não o levam ao conjunto 'merengue'. Além do seu passado 'colchonero', sua aposta é pelo Bayern nas próximas temporadas.

Assim deixou claro o seu representante, Manolo García Quilón, em declarações a 'Sky Sport Deutschland'. "Lucas não vai sair e definivamente ficará no Bayern", assegurou.

O conjunto bávaro pagou 80 milhões de euros pelo versátil defensor, e em nenhum momento está nos planos da entidade se desfazer do jovem.