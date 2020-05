Lucas Hernández volta a se lesionar

O Bayern ganhou mais três pontos sobre o Fortuna Düsseldorf em uma partida que também deixou um defalque: Lucas Hernández. Hansi Flick confirmou no final do jogo que o jogador foi substituído no intervalo devido a dores musculares.

"Ele teve problemas nos adutores. Com esse placar (3 a 0), o risco era grande demais e não quisemos arriscar", disse o técnico Hansi Flick.

Não há um relatório médico, restando expectativas de que não se trate de um problema grave. Também ainda é cedo para estimar o tempo de recuperação.

No entanto, o histórico de lesões desde que deixou o Atlético de Madrid para atuar na Alemanha ativa o alerta para que o caso seja observado com cautela.