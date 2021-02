Lucas Lima 'cochila' e vira alvo da torcida do Palmeiras

O Palmeiras não venceu seu primeiro compromisso como campeão da Libertadores, e a torcida já achou a quem culpar. Lucas Lima está sendo bastante criticado pela bobeira que deu no lance que resultou no gol de empate do Botafogo.

Mesmo jogando com um time alternativo, já de olho na viagem para o Qatar, o Palmeiras era favorito para o jogo contra o lanterna Botafogo. No entanto, apesar de um primeiro tempo melhor, o Verdão não conseguiu segurar os cariocas durante os 90 minutos.O lance capital do jogo foi a cochilada de Lucas Lima, que perdeu a bola no meio de campo.

Quando o placar ainda marcava 1 a 0 para o Palmeiras, Matheus Nascimento, jogador de apenas 16 anos, roubou a bola do camisa 20 alviverde no círculo central e passou para Rafael Navarro mandar uma bomba para dentro do gol de Weverton. Com o marcador empatado, o Palmeiras teve ainda mais dificuldades de manter o ritmo que já estava decadente desde o início do segundo tempo.

Nas redes sociais, os torcedores não perdoaram Lucas Lima que, além da bobeira, também não fez uma boa partida. Para piorar, muitos internautas apontaram que, ao perder a bola, o camisa 20 não correu atrás de Matheus Nascimento para recuperá-la e “desistiu” do lance, dando liberdade para que o garoto desse sequência à jogada.

Mesmo ainda embalados pelo título da Libertadores, os torcedores não deram folga para a partida “abaixo” feita pelo Palmeiras. Além de Lucas Lima, Willian Bigode e Gustavo Scarpa também foram bastante criticados por suas atuações no empate contra o lanterna do Brasileirão.

Ainda nesta terça-feira (2), a delegação do Palmeiras embarca rumo a Doha, no Qatar, onde vai disputar o Mundial de Clubes. O primeiro jogo está marcado para domingo (7), contra o vencedor do confronto entre Tigres (MEX) e Ulsan Hyundai (CDS).