O Palmeiras recebeu o Fortaleza pela 36ª rodada do Brasileirão e garantiu mais três pontos com a vitória por 3 a 0, que deixa o Verdão em 6º lugar com 56 pontos.

Confira as palavras de Lucas Lima depois da partida. O meio-campista foi um dos grandes destaques da equipe, marcando um dos gols dos donos da casa no Allianz Parque.